В России запустили в производство устройство для общения силой мысли

Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство.

Об этом рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что изобретение позволит набирать на компьютере тексты усилием мысли. Это может помочь пациентам с инсультом, детским церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом и рассеянным склерозом общаться с другими людьми.

Первая опытная партия составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой апробации в несколько российских реабилитационных центров.

Стоимость аппарата составляет 120 тысяч рублей, однако сейчас идет работа над тем, чтобы пациенты с серьезными нарушениями речи могли получить за него компенсацию из бюджета.

Галкина также подчеркнула, что устройство на 85% состоит из российских комплектующих.

"Нейрочат" — один из первых проектов, который получил финансирование в рамках Национальной технологической инициативы. Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс.

Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Больной может набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора.

Терминал предлагается разместить на кровати или инвалидном кресле.