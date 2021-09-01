В России запустят единое приложение для студентов

Единое приложение для студентов будет запущено в начале 2022 года.

Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов, студенческая цифровая зачетка… Это к вопросу об откате бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой», — сказал Шадаев журналистам.

Ранее Минцифры РФ предложило разработать приложение для студентов, которое позволит им получать все необходимые сервисы, а также будет выступать единым каналом связи со всеми учащимися вузов.