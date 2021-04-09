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В России запустят единый механизм поддержки инвестиций в регионах

Новости. Экономика
21:05, 09 Апреля 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В течение двух лет новые правила планируется внедрить не менее, чем в 15 субъектах федерации.

Правительство России намерено запустить в нынешнем году новый единый механизм поддержки инвестиций в регионах. Как заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина по реализации посланий Федеральному Собранию, механизм нацелен прежде всего на поддержку средних по размерам проектов.

В частности, в каждом регионе будут внедрены четкие, унифицированные и публичные правила работы всех участников инвестиционного процесса – инвесторов, госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Эти правила нельзя будет изменить в одностороннем порядке.

Вице-премьер Белоусов перечислил пять ключевых элементов нового механизма: инвестиционная декларация, которая станет стандартом представления регионом своих инвестиционных целей и приоритетов не менее чем на пятилетний период; свод инвестиционных правил с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора, таких как получение необходимых разрешений, подключение к инфраструктуре, получение льгот и финансовой поддержки, наем персонала; интерактивная инвестиционная карта региона со всей необходимой информацией для инвестора, включая планируемое размещение объектов по решениям федеральных, региональных и муниципальных органов; создание инвестиционных комитетов для коммуникации инвесторов со структурами региональной власти; запуск операционных центров сопровождения инвестиционных проектов в регионах в режиме «одного окна» – агентств развития, отвечающих за продвижение каждого конкретного проекта в субъекте федерации.

Как сообщили в российском правительстве, в 2021 году планируется внедрить новые стандарты в пяти пилотных регионах: Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской областях. А в 2022 году предполагается использовать стандарт сопровождения инвестиционных проектов не менее чем в 15 регионах.

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