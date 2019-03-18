В России ждут новую волну губернаторских отставок

Политологи обсуждают роль глав регионов в нынешних российских реалиях.

В экспертном политологическом сообществе активно обсуждается доклад заведующего Лабораторией региональных политических исследований, профессора департамента политической науки Высшей школы экономики Ростислава Туровского. На научном семинаре Фонда "Либеральная миссия" он представил сообщение на тему "Российские губернаторы: кто они и зачем нужны?".

Доклад состоял из двух частей: кто они, современные российские губернаторы, и зачем они нужны, то есть, чем они занимаются или должны заниматься. Причем второй вопрос не относится к тривиальным, если попытаться проанализировать, на что же ориентирована деятельность губернаторов на современном этапе.

Очевидно, что отправной точкой для этой темы является значительное число изменений в губернаторском корпусе, которые мы наблюдаем в самое последнее время. Процесс этот начинается с 2017 года, после думской избирательной кампании. И в этой связи возникает вопрос: является ли последняя губернаторская ротация принципиально новым явлением, означает ли она какие-то изменения в управленческих подходах.

Читайте подробнее в статье политолога и публициста Олега Реута "Зачем нужны губернаторы?"