Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
14:06, 18 Марта 2019
фото: kremlin.ru

В России ждут новую волну губернаторских отставок

Загрузка...

Политологи обсуждают роль глав регионов в нынешних российских реалиях.

В экспертном политологическом сообществе активно обсуждается доклад заведующего Лабораторией региональных политических исследований, профессора департамента политической науки Высшей школы экономики Ростислава Туровского. На научном семинаре Фонда "Либеральная миссия" он представил сообщение на тему "Российские губернаторы: кто они и зачем нужны?".

Доклад состоял из двух частей: кто они, современные российские губернаторы, и зачем они нужны, то есть, чем они занимаются или должны заниматься. Причем второй вопрос не относится к тривиальным, если попытаться проанализировать, на что же ориентирована деятельность губернаторов на современном этапе.

Очевидно, что отправной точкой для этой темы является значительное число изменений в губернаторском корпусе, которые мы наблюдаем в самое последнее время. Процесс этот начинается с 2017 года, после думской избирательной кампании. И в этой связи возникает вопрос: является ли последняя губернаторская ротация принципиально новым явлением, означает ли она какие-то изменения в управленческих подходах.

Читайте подробнее в статье политолога и публициста Олега Реута "Зачем нужны губернаторы?"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
15.03.2019, 12:06
ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Аналитика

Сегодня 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить"
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
Сегодня 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Никто, кроме нас
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК"
15.03.2019 12:57
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»