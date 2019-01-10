В Росстате рассказали, какие продукты подорожали больше всего в 2018 году

Продовольственные товары в России в 2018 году подорожали на 4,7%, больше всего взлетели цены на куриные яйца, сахар-песок, мясо и птицу, говорится в сообщении Росстата.

Цены на сахар-песок выросли на 28,3% по отношению к декабрю 2017 года, на яйца куриные - на 25,9%, на мясо и птицу - на 9,7%. Продовольственные товары без алкогольных напитков стали дороже за год на 5,1%, сам алкоголь вырос в цене на 1,3%, пишут РИА Новости.

"В декабре (2018 года. - Прим. ред.) среди наблюдаемых продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца куриные, рост цен на которые отмечался практически во всех субъектах Российской Федерации", - сказано в сообщении. В 30 регионах за месяц цены на яйца выросли на 20%. Самое значительно подорожание зафиксировано в Удмуртии – на 31%, Республике Марий Эл – на 29,5%, Орловской и Калининградской областях – на 28,3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца стали дешевле на 2,4%.

Плодоовощная продукция за год стала дороже на 4,9%, за декабрь – на 8,9%. В группе плодоовощной продукции в декабре значительно подорожали огурцы – на 37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста белокочанная – на 20%, картофель – на 9,9%, лук репчатый – на 9,5%, отмечается в сообщении Росстата.

В последнем месяце прошлого года пшено стало дороже на 4,6%, крупа манная – на 1,8%, мясо птицы, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), филе рыбное, мука – на 1,7%.

"Вместе с тем на 1,7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,5% подешевели кальмары мороженые, на 0,2% – пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого обслуживания", - сказано в сообщении.