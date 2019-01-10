Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 10 Января 2019
фото: torange.biz

В Росстате рассказали, какие продукты подорожали больше всего в 2018 году

Загрузка...

Продовольственные товары в России в 2018 году подорожали на 4,7%, больше всего взлетели цены на куриные яйца, сахар-песок, мясо и птицу, говорится в сообщении Росстата.

Цены на сахар-песок выросли на 28,3% по отношению к декабрю 2017 года, на яйца куриные - на 25,9%, на мясо и птицу - на 9,7%. Продовольственные товары без алкогольных напитков стали дороже за год на 5,1%, сам алкоголь вырос в цене на 1,3%, пишут РИА Новости.

"В декабре (2018 года. - Прим. ред.) среди наблюдаемых продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца куриные, рост цен на которые отмечался практически во всех субъектах Российской Федерации", - сказано в сообщении. В 30 регионах за месяц цены на яйца выросли на 20%. Самое значительно подорожание зафиксировано в Удмуртии – на 31%, Республике Марий Эл – на 29,5%, Орловской и Калининградской областях – на 28,3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца стали дешевле на 2,4%.

Плодоовощная продукция за год стала дороже на 4,9%, за декабрь – на 8,9%. В группе плодоовощной продукции в декабре значительно подорожали огурцы – на 37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста белокочанная – на 20%, картофель – на 9,9%, лук репчатый – на 9,5%, отмечается в сообщении Росстата.
В последнем месяце прошлого года пшено стало дороже на 4,6%, крупа манная – на 1,8%, мясо птицы, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), филе рыбное, мука – на 1,7%.

"Вместе с тем на 1,7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,5% подешевели кальмары мороженые, на 0,2% – пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого обслуживания", - сказано в сообщении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

Аналитика

09.01.2019 15:08
Тема недели
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 12
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
29.12.2018 17:12
Независимость судей остается невостребованной 10
29.12.2018 17:11
Вся аналитика

Чтиво

09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
Сегодня 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»