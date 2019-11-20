В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

Длинные праздники можно продлить, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.

В Роструде напомнили, при каких условиях жители России могут продолжить свой отдых после официальных новогодних праздников. Об этом пишет "РГ".

Согласно Трудовому кодексу право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев на одном месте. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон. Последующие отпуска можно взять в любое время в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем.

Таким образом, работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или проговорено с работодателем.

За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен - под роспись.

Напомним, в 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января.