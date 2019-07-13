Стало известно, как россияне будут отдыхать на праздниках и выходных в 2020 году

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных на следующий год.

Выходные суббота и воскресенье 4 и 5 января совпадают с праздничными днями по случаю Нового года и поэтому переносятся на 4 и 5 мая соответственно. В результате в начале мая россияне будут отдыхать пять дней подряд — с 1 (пятница) по 5 (вторник) мая включительно. Об этом сообщает РБК.



Помимо этого в 2020 году нерабочие праздничные дни, кроме обычных выходных, будут 1–8 января, 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).



Перенести выходные дни 4 и 5 января на май предлагал Минтруд. В 2019 году россияне, также из-за переноса выходных дней, попавших на период зимних праздников, отдыхали пять дней подряд в начале мая и четыре дня — в связи с празднованием Дня Победы.



Опубликованный в твиттере российского правительства окончательный календарь праздничных дней в 2020 году выглядит так: