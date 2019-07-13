Подписаться
Новости. Общество
15:26, 13 Июля 2019
фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Стало известно, как россияне будут отдыхать на праздниках и выходных в 2020 году

Загрузка...

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных на следующий год.

Выходные суббота и воскресенье 4 и 5 января совпадают с праздничными днями по случаю Нового года и поэтому переносятся на 4 и 5 мая соответственно. В результате в начале мая россияне будут отдыхать пять дней подряд — с 1 (пятница) по 5 (вторник) мая включительно. Об этом сообщает РБК.

Помимо этого в 2020 году нерабочие праздничные дни, кроме обычных выходных, будут 1–8 января, 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).

Перенести выходные дни 4 и 5 января на май предлагал Минтруд. В 2019 году россияне, также из-за переноса выходных дней, попавших на период зимних праздников, отдыхали пять дней подряд в начале мая и четыре дня — в связи с празднованием Дня Победы.

Опубликованный в твиттере российского правительства окончательный календарь праздничных дней в 2020 году выглядит так:

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-13 16:21:43
Отдыхают после усталости. Не вижу усталости на лицах самобытных. Только праздники с морсом, калитками и круугой. Артур Олегович, я правильно сказал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии
08.07.2019, 13:39
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом

Аналитика

12.07.2019 16:17
Политкухня
Шандалович о главных решениях парламента
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги работы парламента республики за первое полугодие.
Не интригует и не торгуется 4
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 8
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2019 14:56
Личное мнение
Заклеенная история 17
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 5
08.07.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»