В РЖД раскрыли стоимость билета на "Ласточку" от Петербурга до "Рускеалы"

С 22 декабря холдинг "РЖД" организует движение поездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом, Сортавалой и Маткаселькой.

Поезда № 821/822 будут курсировать ежедневно в исполнении "Премиум" 5-вагонными составами по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала, по выходным дням с продлением маршрута до станции Маткаселькя.

"Ласточка" свяжет новым маршрутом Санкт-Петербург с Республикой Карелия, где сегодня активно развивается туристическая индустрия. Ярким примером может служить остров Валаам или горный парк "Рускеала", куда можно будет легко приехать на новогодние праздники благодаря новому поезду. А нашим праздничным подарком всем пассажирам будет привлекательная цена билета – стартовая стоимость поездки от Санкт-Петербурга до Маткаселькя составит 293 рубля", – сказал директор ОАО"РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Поезд "Ласточка" № 821 будет отправляться ежедневно с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06.15, прибывая в Сортавалу в 10.20 (в выходные дни – в Маткасельку в 11.05).

Из Сортавалы поезд "Ласточка" № 822 будет отправляться в 18:.42, прибывая в тот же день на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга в 22.43 (в выходные дни поезд стартует в обратный путь из Маткасельки в 17.56).

В пути предусмотрены остановки на станциях Выборг, Каменногорск и Элисенваара, сообщили в пресс-службе компании.