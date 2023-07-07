В самом населенном районе Петрозаводска решили проблему с набором в школы

На Древлянке откроют больше первых классов, чем было запланировано.

Об открытии дополнительных первых классов в Петрозаводске сегодня сообщили на планерке в городской администрации.

По информации городских властей, из-за высокого спроса в самом населенном районе карельской столице — на Древлянке — вместо запланированных 24 первых классов в нынешнем году будет открыт 31 класс.

В мэрии также напомнили, что с 6 июля начался второй этап набора первоклассников в школы города.