В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка

На пляже Финского залива от удара молнии погиб 6-летний ребенок и пострадала его бабушка.

Устанавливаются обстоятельства гибели ребенка у Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга. По предварительным данным, в него ударила молния во время штормовой погоды, сообщили 47news в экстренных службах.

Как стало известно 47news, в 20.20 18 июня в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что на пляже Финского залива, на намывных территориях в сотне метров от Сидоровского канала, молния ударила в 6-летнего мальчика. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, он отдыхал с родителями в загородном отеле.

Как рассказали очевидцы, в момент удара папа и брат-близнец купались в заливе, второй мальчик сидел с бабушкой под зонтиком.

"Потом ударила сильная молния, сначала мы испугались все, потом женщина стала кричать сильно, моя подруга Дина кинулась им на помощь, мы попросили людей в машине вызвать скорую. Дина вытащила из кустов мальчика, у него был ожог на руке", - рассказала петербурженка Марина.

Зонт оставался в руках у пожилой женщины, девушка его отбросила и начала сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти ребенка. Подбежавший мужчина пытался помочь бабушке ребенка. Скорая помощь, по словам очевидцев, некоторое время стояла на переезде, мальчика не спасли, а его бабушку увезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.