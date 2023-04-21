В Санкт-Петербурге закрывается генконсульство Финляндии

Осенью Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.

Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка» 6 июля со ссылкой на МИД РФ. Это решение стало ответом на «конфронтационные действия Хельсинки», отмечается в сообщении. Финские власти анонсировали ужесточение режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране.

Девять сотрудников финской дипмиссии объявлены persona non grata в России. Это ответ на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений, заявляют в МИД.

В МИД вызван посол Финляндии в России, ему заявлен «решительный протест», объявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении», — сказала она (цитата по РИА Новости).