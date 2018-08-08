В Сегеже иномарка сбила женщину на тротуаре, водитель скрылся

Жительница Сегежи попала под колеса автомобиля, когда шла по тротуару, сообщает УГИБДД по Карелии.

В Сегеже водитель Kia Spectra через встречную полосу выехал на тротуар, где сбил 49-летнюю женщину.

Мужчина с места ДТП скрылся, но в дальнейшем был установлен.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.