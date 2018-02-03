В Сегеже начался митинга с требованием отставки мэра Анатолия Лотоша

Жители моногорода Сегежа вышли на согласованную протестную акцию с требованием отставки мэра Анатолия Лотоша.

Митинг начался в субботу в 14.00. Поселение находится в плачевном состоянии, проблемы людей, которые оказались в разваливающихся домах, не решаются, а расходы на содержание муниципальных служащих и главы администрации превышают установленные нормативы, - жалуется организатор митинга, депутат Законадательного собрания республики Андрей Рогалевич.

Он напоминает, что именно на нехватку денег в бюджете чиновники ссылались, когда в очередной раз отказались признать аварийными более 150 строений. При этом в официальных сообщениях подчёркивалось, что эти дома не пригодны для проживания. Рогалевич призывает власти и прокуратуру Карелии провести проверку работы администрации. Организатор митинга считает, что они совершили преступление и слишком долго бездействовали, из-за чего, цитата, "люди живут и продолжают жить в нечеловеческих условиях".