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Новости. Политика
14:32, 03 Февраля 2018
фото: https://vk.com/7x7karelia

В Сегеже начался митинга с требованием отставки мэра Анатолия Лотоша

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Жители моногорода Сегежа вышли на согласованную протестную акцию с требованием отставки мэра Анатолия Лотоша.

Митинг начался в субботу в 14.00. Поселение находится в плачевном состоянии, проблемы людей, которые оказались в разваливающихся домах, не решаются, а расходы на содержание муниципальных служащих и главы администрации превышают установленные нормативы, - жалуется организатор митинга, депутат Законадательного собрания республики Андрей Рогалевич.

Он напоминает, что именно на нехватку денег в бюджете чиновники ссылались, когда в очередной раз отказались признать аварийными более 150 строений. При этом в официальных сообщениях подчёркивалось, что эти дома не пригодны для проживания. Рогалевич призывает власти и прокуратуру Карелии провести проверку работы администрации. Организатор митинга считает, что они совершили преступление и слишком долго бездействовали, из-за чего, цитата, "люди живут и продолжают жить в нечеловеческих условиях".

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