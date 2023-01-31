Известный российский оппозиционер отбывает наказание в Карелии

Приговоренный к четырем годам лишения свободы Андрей Пивоваров находится в исправительной колонии карельского города Сегежи.

Известный российский оппозиционер Андрей Пивоваров отбывает наказание в Карелии. Как сообщил «Столице на Онего» источник в силовых структурах республики, Пивоваров находится в исправительной колонии номер 7 карельского города Сегежи.

В июле прошлого года Ленинский районный суд Краснодара признал оппозиционера виновным в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ (статья 284.1 УК РФ). Пивоваров был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, политику было запрещено заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом в течение 8 лет. В ноябре Краснодарский краевой суд признал этот приговор законным.