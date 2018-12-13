СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу

Только что стало известно, - Девлета Алиханова выпустили из колонии в Сегеже. Он едет домой.

Известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова, который, будучи невиновным, почти четыре года провел за решеткой, сегодня выпустили из ИК-7 в Сегеже. Об этом сообщил адвокат Велихан Алиханов, который встречал его у ворот колонии.

"Настроение отличное, мы едем домой", - сказал Девлет Алиханов, выйдя на свободу.

Напомним, в среду, 5 декабря в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены.

Кроме этого, как сообщил адвокат Алиханова Михаил Шогин, Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали.

По словам Шогина, уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, решение Президиума - "приговор Алиханову отменить за отсутствием в деле состава преступления, уголовное преследование прекратить, выпустить Алиханова из-под стражи".

Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются.