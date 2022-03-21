В Сегеже планируется реконструировать сети водоснабжения почти за миллиард рублей

Заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Республики Карелия.

В нынешнем году в Сегеже планируется приступить к реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на Заводской и Пристанской улицах, и возведению водопроводных очистных сооружений. Масштабные работы – от инженерных изысканий и подготовки проектной документации до прохождения государственной экспертизы и самого строительства – рассчитаны на ближайшие пять лет.

Стоимость работ оценивается почти в миллиард рублей: начальная цена торгов составляет более чем 960 миллионов. Организатором конкурса и заказчиком реконструкции сетей водоснабжения в Сегеже выступило Управление капитального строительства Республики Карелия.