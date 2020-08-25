В Сегеже проходит фотоконкурс, приуроченный к 100-летию Карелии

Продолжается фотоконкурс "Природа Сегежи", посвященный юбилею республики.

Организатор – лесопромышленный холдинг Segezha Group при поддержке Министерства культуры Республики Карелия.

Цель фотоконкурса – привлечь внимание сегежан к природе и архитектуре родного города и напомнить о необходимости бережного отношения к нему. Организаторы надеются, что конкурс также послужит стимулом к реализации творческого потенциала жителей Сегежи.

Работы участников принимаются с 10 августа по 1 сентября. В сентябре будут подведены итоги и определены победители. В октябре состоится торжественная церемония награждения.

Участником фотоконкурса может стать каждый сегежанин – как профессиональный фотограф, так и фотолюбитель в возрасте от 14 лет. При этом для большей объективности работы жюри конкурс разделен на две категории: "Профессионал" и "Любитель".

Работы в каждой из категорий будут рассматриваться в трех номинациях:

• "Животный мир" – фото птиц, диких животных;

• "Природа родного края" – фотографии природы;

• "Архитектурная съёмка" – фотографии зданий, промышленных объектов, фонтанов, памятников архитектуры

Отдельная номинация "Приз зрительских симпатий" – для фаворита подписчиков официальной группы конкурса в "ВК": vk.com/prirodasegezha

В первые дни конкурса по многочисленным просьбам участников фотоконкурса организатор внес изменение в положение и предоставил возможность каждому участнику представлять снимки в нескольких номинациях.

Представленные фотографии должны быть сняты лично автором. Допускается использование графических редакторов – в разумных пределах, исключительно для акцентирования авторского замысла. Места съемки ограничиваются пределами города.

Всех победителей ждут денежные призы: вознаграждение фотолюбителей составит 20 тысяч рублей, профессиональных фотографов – 30 тысяч рублей. Автор фотографии, набравшей набольшее количество "лайков" в "ВК", получит 25 тысяч рублей. Организатор конкурса оставляет за собой право, в определенных случаях, заменить денежное вознаграждение на приз, эквивалентный по сумме.

Более подробная информация – в Положении о фотоконкурсе на ресурсе vk.com/prirodasegezha.