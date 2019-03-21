В Сегежском районе перекроют два моста

Движение по мостам будет перекрыто из-за ремонтных работ, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 21 марта, в связи с проведением неотложных работ будет полностью перекрыто дорожное движение на мостах:

- на автодороге Сегежа-Надвоицы (район станции Майгуба) с 10.00 до 11.00;

- на автодороге Надвоицы - ФАД "Кола" (район плотины Ондской ГЭС) С 12.00 до 13.00.