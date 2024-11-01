В Сегозере нашли тело пропавшего рыбака

В Сегозере завершили поиски пропавшего рыбака.

О результатах поисков сообщили в МЧС Карелии.

В ходе обследования акватории озера Сегозеро было найдено тело второго мужчины.



Поисково-спасательные работы завершены.

Ранее стало известно, кто пропал в перевернувшемся катере на Сегозере. На борту был офицер, разведчик, участник СВО Андрей Ткаченко из Ленобласти.

Напомним, о трагическом финале рыбалки сообщили в МЧС Карелии. Двое мужчин арендовали катер и отправились с ребенком на рыбалку на озеро Сегозеро. Судно перевернулось. Тело одного мужчины обнаружили в воде, второго стали искать.



Восьмилетний ребенок ждал отца в одиночестве на острове Огмушари. Мальчика заметили очевидцы. Ребенка госпитализировали. С ним будут работать психологи.

Позже из озера Сегозеро в Карелии достали катер, который арендовали рыбаки.