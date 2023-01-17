«В сельской местности без участкового нельзя»: в Карелии открыли новый пункт полиции

Жизнь в одном из отдаленных поселков на побережье Онежского озера сделали лучше, открыв участковый пункт полиции.

Как сообщили в МВД Карелии, в одном из отдалённых посёлков Прионежского района открылся участковый пункт полиции. Помещение, предоставленное местной администрацией, открылось в Рыбреке.

«Наша задача — предоставить жителям лучшие условия для жизни, — рассказал глава Рыборецкого веппского сельского поселения Михаил Поляков. — А в сельской местности без участкового нельзя. Потому нам следовало принять меры к тому, чтобы участковый был максимально близок к населению. И совместно с полицией Прионежья мы этот вопрос успешно разрешили».

В МВД подчеркнули, что теперь прием жителей поселка в Рыбреке будет проходить в комфортных условиях в любое время года.