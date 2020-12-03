"В семье не без урода": Песков прокомментировал претензии народа к чиновникам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения, заявил, что большинство чиновников работают честно и хорошо, хотя в "семье не без урода".

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса ФОМ, 61% россиян считают, что чиновники сегодня работают плохо.

"Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, справляются ли, по мнению Кремля, чиновники со своей работой.

Также он отметил, что в данном соцопросе есть "очень интересный момент".

"При всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам: хотели бы вы, что бы вы или ваши дети работали чиновником, и, по-моему, 65% ответили, что хотели бы. То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но, тем не менее, интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", - подчеркнул Песков.

На вопрос, что нужно делать с негативным отношением к чиновникам, он ответил, что нужно совершенствовать свою работу.