В Сеть попали новые песни Пугачевой

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Хакеры украли новые песни Аллы Пугачевой и опубликовали их на музыкальных ресурсах.
Песни должны были выйти в свет весной на сольном концерте певицы.
Предполагается, что треки раздобыли и опубликовали хакеры, но не исключено, что это просто пиар-ход, придуманный менеджерами Пугачевой, пишет "Газет.ru".
Раньше времени в сети оказались две композиции: "Что вижу – то пою" о любви к России и "Поживи в моей шкуре".
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