В Сеть попали новые песни Пугачевой

Хакеры украли новые песни Аллы Пугачевой и опубликовали их на музыкальных ресурсах.

Песни должны были выйти в свет весной на сольном концерте певицы.

Предполагается, что треки раздобыли и опубликовали хакеры, но не исключено, что это просто пиар-ход, придуманный менеджерами Пугачевой, пишет "Газет.ru".

Раньше времени в сети оказались две композиции: "Что вижу – то пою" о любви к России и "Поживи в моей шкуре".