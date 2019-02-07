В Сети обсуждают неистовый танец Максима Галкина на сцене

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Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram тот самый танец Андрея Миронова из фильма "Бриллиантовая рука".
Дело было в московском театре имени Ермоловой, в котором периодически устраивают публичные читки киносценариев.
Как и предполагалось, Галкину досталась роль авантюриста Геннадия Козодоева, который станцевал на палубе круизного теплохода, плывшего в Стамбул, под песню "Остров невезения".
Публика сочла, что Максим вполне органично вписался в образ Геши, и похвалила его за пластику и сценическую смелость, пишет "Узнай все".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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