В Сети обсуждают неистовый танец Максима Галкина на сцене

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram тот самый танец Андрея Миронова из фильма "Бриллиантовая рука".

Дело было в московском театре имени Ермоловой, в котором периодически устраивают публичные читки киносценариев.

Как и предполагалось, Галкину досталась роль авантюриста Геннадия Козодоева, который станцевал на палубе круизного теплохода, плывшего в Стамбул, под песню "Остров невезения".

Публика сочла, что Максим вполне органично вписался в образ Геши, и похвалила его за пластику и сценическую смелость, пишет "Узнай все".