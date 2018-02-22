В Сети обсуждают "постаревшего" Олега Газманова

Накануне 66-летний Олег Газманов поздравил в Сети своего близкого друга, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, которому 21 февраля исполнился 61 год.

Однако некоторые подписчики Газманова обратили внимание не на поздравление певца, а на его внешний вид.

"Постарели..." — написали в комментариях пользователи Instagram.

Однако многие фанаты певца встали на его защиту: "Они оба красавцы и выглядят отлично", "Приятно смотреть на таких мужчин!", "Мальчики! Вся жизнь впереди", — написали фанаты Газманова.

К слову, пользователей, вероятно, смутил "повседневный" образ Олега, который обычно выходит в свет в стильных костюмах — кепка и простая рубашка, пишет Леди.mail.ru.