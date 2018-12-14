В северных районах Карелии нет чистой воды - Нургалиев

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил о дефиците чистой воды в нескольких районах Карелии и необходимости запуска экологических проектов.
"Наш север сегодня нуждается в чистой воде", – заявил ходе заседания государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия Рашид Нургалиев.
Он предложил обратить особое внимание на отсутствие соответствующих экологических проектов, несмотря на то, что ряд населенных пунктов испытывает потребность в качественной воде.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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