В СИЗО-1 Петрозаводска назначен новый руководитель

Им стал подполковник внутренней службы Олег Тарасов, сообщили в УФСИН по Карелии.

Заместитель начальника УФСИН по Карелии полковник внутренней службы Андрей Ломонос представил сотрудникам СИЗО-1 нового руководителя – подполковника внутренней службы Олега Тарасова. Олег Тарасов родился в июле 1973 года в с. Великая Нива Медвежьегорского района.

С ноября 1999 года по 2012 год проходил службу в ФКЛПУ РБ-2 (Медвежьегорск), с 2012 по 2019 годы занимал руководящие должности в подразделениях охраны ФКУ ИК-9 и ФКУ СИЗО-1.

В своем выступлении Андрей Ломонос охарактеризовал Олега Тарасова как грамотного и опытного руководителя, отметил его высокие профессиональные качества, выразил уверенность, что коллектив под его руководством достойно справится со всеми задачами, поставленными руководством ФСИН России.