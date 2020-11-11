В СИЗО Петрозаводска отремонтировали душевую на 160 тысяч рублей

В следственном изоляторе №1 провели капитальный ремонт душевого помещения, сообщили в УФСИН Карелии.

В учреждениях УИС Республики Карелия на постоянной основе проводится работа по улучшению условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Так, в следственном изоляторе №1 Петрозаводска после капитального ремонта открылось душевое помещение. Общий объем затрат на проведение капитального ремонта составил более 160 тысяч рублей.

В помещении установлена новая вентиляция, полностью заменена керамическая плитка, проведены работы по монтажу потолка и замене системы водоснабжения.