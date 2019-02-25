В Следкоме России начала работу телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес

В соответствии с поручением в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, сообщили в Следкоме Карелии.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к председателю Следкома России по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495)986-78-18.

Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата Слекдома России для оперативного рассмотрения и реагирования.

В следственном управлении по Республике Карелия сообщения принимаются по телефонной линии 8(8142)592-563.