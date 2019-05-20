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Новости. Происшествия
13:47, 20 Мая 2019
фото: ОГИБДД УВД по Сочи

В Сочи погиб мотоциклист из Петрозаводска

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В момент аварии его мотоцикл разорвало пополам.

Авария произошла 19 мая в 19.30 в Сочи на улице Защитников Кавказа, около дома № 46, пишет "Кубань.24" со ссылкой на ГИБДД Сочи.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser на перекрестке равнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Gas Enduro, которым управлял 37-летний житель Петрозаводска. Произошло столкновение. От удара мотоцикл разорвало пополам.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб в машине скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-05-20 15:29:19
Есть такие люди которые, подсознательный страх смерти осознают как удовольствие. Поэтому они всю жизнь неосознанно ищут смерть, а бензопила на колесах это хоть очень стрёмный и неэффективный (а следовательно долгий и приятный) способ ее найти.
Но рано или поздно результат достигается. Я вот теперь очередной раз, читая этот текст, я мучаюсь шоб не иметь вообще никаких эмоций : порадоваться за человека - кощунство, с другой стороны человек достиг долгожданного успеха, почему бы не порадоваться?
АК
2019-05-20 14:10:45
Это с какой скоростью надо лететь, чтобы твой мотоцикл разорвало на части???
Беня
2019-05-20 15:34:22
АК, да, не каждый разглядит летящую в тебя "пулю".
Почему huawei вместо никому ненужных 5G не сделает автомобильный радар с детекцией тарахтелок?
Гость
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