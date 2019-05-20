В Сочи погиб мотоциклист из Петрозаводска

В момент аварии его мотоцикл разорвало пополам.

Авария произошла 19 мая в 19.30 в Сочи на улице Защитников Кавказа, около дома № 46, пишет "Кубань.24" со ссылкой на ГИБДД Сочи.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser на перекрестке равнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Gas Enduro, которым управлял 37-летний житель Петрозаводска. Произошло столкновение. От удара мотоцикл разорвало пополам.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб в машине скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают.