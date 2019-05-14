В Соломенном опять отключат электричество

На нескольких улицах в Соломенном будет временное отключено электричество, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 15 по 17 мая в период с 10:00 до 16:00 подача электроэнергии будет прекращаться на улицах: Лесопильной, Пролетарской, Пришвина и Прибрежной; 16 мая с 10:00 до 16:00 – на улице Лесопильной, а с 12:00 до 14:00 – на улицах Пролетарской и Лесопильной.

Отключение будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".