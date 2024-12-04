В Сортавале мама участника СВО получила ключи от новой квартиры

3 декабря мама участника СВО получила ключи от новой квартиры.

3 декабря глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин вручил ключи от новой благоустроенной квартиры Любови Ельчаниновой, матери военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.

Как уточнили в администрации, Андрей Ельчанинов, сын Любови Николаевны, сейчас находится в зоне боевых действий.