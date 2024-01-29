В Сортавале в начале февраля откроется экспозиция «Поезд Деда Мороза»

У каждого посетителя будет возможность сфотографироваться в стилизованном фото-купе и узнать историю волшебного путешествия по городам России.

В Сортавале 3 февраля в 14.00 на платформе Морозная открывается экспозиция «Поезд Деда Мороза», где можно будет узнать историю волшебного путешествия по городам России, которое третий год подряд совершают Дед Мороз и его сказочная команда. Об этом сообщили в паблике Сортавальского района.



У каждого посетителя экспозиции будет возможность побывать в вагоне-ресторане, вагоне-буфете, сувенирной лавке, в которой можно будет сфотографироваться в стилизованном фото-купе.



Как рассказали в сообществе, в этом году команда сказочного волшебника открыла новое туристическое направление — «К Северному сиянию на Поезде Деда Мороза».

Маршрут проходит через заполярный город Мурманск, откуда можно отправиться к берегу Баренцева моря и в популярный поселок Териберка, чтобы увидеть одно из самых красивых явлений в природе — Северное сияние. Далее поезд следует в Петрозаводск, откуда совместно с поездом «В Карелию на Поезде Деда Мороза» отправляется в Сортавалу.