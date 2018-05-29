В Сортавале женщина попалась с купленными правами

Мировой суд оштрафовал жительницу Сортавалы за управление автомобилем по поддельным документам, сообщает прокуратура Карелии.

В январе 31-летняя жительница Сортавалы после остановки автомобиля предъявила инспектору ДПС подложное водительское удостоверение на свое имя, которое она вместе со свидетельством об окончании автошколы приобрела через интернет.

При этом навыкам вождения в установленном законом порядке женщина не обучалась.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.