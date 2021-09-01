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В сортавальской «Справедливой России» демонстрируют единство с «переметнувшимся» мэром

Новости. Политика
12:47, 03 Сентября 2021
фото: ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.ФЕДИЧЕВА.

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Депутат Заксобрания от СР Александр Федичев разместил в соцсети фото, на котором он и его соратница по партии Мария Гоголева стоят вместе с Сергеем Крупиным, демонстрируя дружбу и единство рядов.

Так парламентарий отреагировал на возможные упреки в том, что Крупин — мэр города, который «не склоняется» — объявил себя частью команды главы Карелии Артура Парфенчикова. Напомним, что ранее на протяжении нескольких лет отношения между сортавальской и республиканской властями были далеки от дружественных.

Анализ того, в каком положении оказалась партия в связи с заявлением Крупина, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-03 14:12:56
Люблю подковёрные игры - в них дураками всегда другие остаются :)
drug
2021-09-03 14:00:02
СМИ России: участие Шойгу и Лаврова в осенних выборах говорит о надёжности ЕР.
Точно о надежности ?
Закончились добровольцы - люди осознали - нет других дураков.
Успешный
2021-09-03 13:32:06
Прелестно :) У диванных оппов конкретно подгорает :) Теперь поняли кто здесь власть ?
drug
2021-09-03 13:16:52
Опять вброс лживой информации.
Он с жителями. Вы сами приехали к нему.
И деньги выделили. Запахло жариным - явки не будет.
И не он с вами фотографируетя - а вы с ним !!!!1
Я тоже могу сфотографроваться с людьми с ЕДРО - но только для того, что бы показывать внукам - кто испортил их деду пенсионный возраст.
Изя
2021-09-03 12:56:33
Так , если захочешь быть во власти , ещё не так раскорячишься ))) :)
Гость
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