В сортавальской «Справедливой России» демонстрируют единство с «переметнувшимся» мэром

Депутат Заксобрания от СР Александр Федичев разместил в соцсети фото, на котором он и его соратница по партии Мария Гоголева стоят вместе с Сергеем Крупиным, демонстрируя дружбу и единство рядов.

Так парламентарий отреагировал на возможные упреки в том, что Крупин — мэр города, который «не склоняется» — объявил себя частью команды главы Карелии Артура Парфенчикова. Напомним, что ранее на протяжении нескольких лет отношения между сортавальской и республиканской властями были далеки от дружественных.

Анализ того, в каком положении оказалась партия в связи с заявлением Крупина, читайте здесь.