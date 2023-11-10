В соседнем с Карелией регионе директор предприятия попал под суд после полета на вертолете

Гендиректор авиапредприятия решил сэкономить на дороге к месту отдыха.

В Архангельской области перед судом предстанет бывший руководитель АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что летом 2021 года бывший генеральный директор авиапредприятия, не желая оплачивать перелет к месту отдыха и обратно, воспользовался служебным вертолетом. При этом полет по его указанию был оформлен как тренировочный.

Гендиректор причинил предприятию ущерб на более чем 349 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд.