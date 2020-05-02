В соседнем с Карелией регионе медикам разрешили приватизировать служебные квартиры

Приватизация служебных квартир станет одним из путей привлечения медицинских кадров в Мурманскую область.

На оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин доложил о принятии органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих право приватизации жилых помещений специализированного жилого фонда медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения.

По словам Анатолия Векшина, в 21 муниципалитете – Кировске, Мончегорске, Оленегорске, ЗАТО Заозёрск и Североморск, Ревде, Заполярном, Мурмашах, Умбе, Ковдорском районе, а также ряде поселений Кольского, Ловозерского и Печенгского районов соответствующие законодательные акты уже приняты.

В Видяево, Островном и Туманном наличие свободного жилого фонда позволяет обойтись без специальных распоряжений и выделять приезжим медикам квартиры по социальному найму. Такое жильё может быть приватизировано в рамках существующих законов.

Врио губернатора Андрей Чибис поручил Анатолию Векшину совместно с Минимущества ещё раз перепроверить факт отсутствия муниципального жилфонда в Кандалакшском и Терском районах, поскольку именно на этих территориях особенно остро ощущается нехватка врачей, а также найти окончательное решение проблемы в Апатитах и Мурманске.