890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Почти 300 тысяч рублей похитили лже-банкиры у жителей Карелии за сутки 1
02.05.2020 13:28
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!" 4
02.05.2020 17:49
В Карелии завтра потеплеет до +14 градусов 1
02.05.2020 16:58
Парфенчиков объяснил резкий рост граждан, ушедших на самокарантин в Карелии 4
Сегодня 09:48
Глава поселка в Карелии, где выявили 8 инфицированных COVID-19, заявил об обязательном ношении масок
Сегодня 10:44
Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск
Сегодня 09:21
На улицах Петрозаводска есть люди, но их немного (ФОТО) 2
02.05.2020 16:36

В соседнем с Карелией регионе медикам разрешили приватизировать служебные квартиры

Новости. Общество
10:12, 03 Мая 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Приватизация служебных квартир станет одним из путей привлечения медицинских кадров в Мурманскую область.

На оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин доложил о принятии органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих право приватизации жилых помещений специализированного жилого фонда медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения.

По словам Анатолия Векшина, в 21 муниципалитете – Кировске, Мончегорске, Оленегорске, ЗАТО Заозёрск и Североморск, Ревде, Заполярном, Мурмашах, Умбе, Ковдорском районе, а также ряде поселений Кольского, Ловозерского и Печенгского районов соответствующие законодательные акты уже приняты.

В Видяево, Островном и Туманном наличие свободного жилого фонда позволяет обойтись без специальных распоряжений и выделять приезжим медикам квартиры по социальному найму. Такое жильё может быть приватизировано в рамках существующих законов.

Врио губернатора Андрей Чибис поручил Анатолию Векшину совместно с Минимущества ещё раз перепроверить факт отсутствия муниципального жилфонда в Кандалакшском и Терском районах, поскольку именно на этих территориях особенно остро ощущается нехватка врачей, а также найти окончательное решение проблемы в Апатитах и Мурманске. 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

02.05.2020 12:10
Политкухня
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 14
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 3
29.04.2020 15:08
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»