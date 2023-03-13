В соседнем с Карелией регионе увеличат пропускную способность на границе с Финляндией

В Ленинградской области в ближайшее время модернизируют пункты пропуска.

Погранпереход Брусничное в Ленинградской области будет модернизирован в ближайшие четыре года. На этом пункте пропуска на границе с Финляндией пропускная способность транспорта удвоится.

Как сообщает 14 марта 47news соссылкой на «РЖД-Партнер.ру», накануне ФГКУ Росгранстрой получил положительное заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза». Согласно документу пропускная способность погранперехода после обновления достигнет 5 тысяч автомобилей в сутки. Это вдвое больше существующей.

Кроме того, модернизация ожидает и другие погранпереходы Ленобласти. В частности, пропускная способность Ивангорода увеличится на 25%, до 1,9 тысячи автомобилей в сутки, а Светогорска — на 70%, до 3,5 тысяч авто в сутки.

Ранее 47news сообщал, что за первые два месяца 2023 года финляндско-российскую границу через крупные пункты пропуска с Ленинградской областью пересекли более 189 тысяч раз, это на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как и в январе самым востребованным пунктом пропуска остается МАПП «Ваалимаа–Торфяновка». В феврале здесь границу пересекали 54 669 раз.