Обязательная справка об отсутствии энтеробиоза: в соцсетях напомнили о правилах посещения бассейнов в Петрозаводске

У детей должна быть справка об отсутствии энтеробиоза.
Сотрудники водоспортивного комплекса «Акватика» напомнили об одном важном правиле посещения бассейна. У детей до 11 лет обязательно должна быть справка об отсутствии энтеробиоза. Также это правило действительно для ФОКа на Ключевой.
Это требование прописано в санитарных правилах, вступивших в силу с 01.09.2021, и направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди детей.
Справку необходимо обновлять раз в год, обычно после летних каникул, или по рекомендации врача.
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