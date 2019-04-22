В Совете Федерации пропал Интернет перед рассмотрением закона о Рунете

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Сенаторы и сотрудники аппарата оказались без Интернет-связи из-за технических проблем в электроснабжении.
В Совете Федерации сегодня утром пропала Интернет-связь. Как сообщил РИА "Новости" сотрудник аппарата верхней палаты российского парламента, Интернета не оказалось у многих сенаторов. В пресс-службе Совфеда также подтвердили, что заседание в понедельник началось позже из-за технических неполадок в электроснабжении.
По словам сенатора Олега Морозова, в главном зале не работали мониторы и микрофоны, их работу удалось восстановить через десять минут. Примечательно, что все это произошло в тот день, когда Совет Федерации намеревался рассмотреть законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" Интернета в России.
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