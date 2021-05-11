В Совфеде исключили возможность возвращения смертной казни в России

В России не произойдет отмены смертной казни, заявили в Совете Федерации.

Россия не отменит мораторий на смертную казнь, есть соответствующее решение Конституционного суда, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя предложение лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова в связи с трагедией в Казани.

Миронов, комментируя ранее стрельбу в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей.

«Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — заявил Клишас.