В создании огромной пробки на дороге под Петрозаводском обвинили водителя фуры

Упрдор «Кола» назвала причиной вчерашнего затора на трассе под Петрозаводском неудачную попытку водителя развернуть свою фуру.

Об этом говорится в комментарии учреждения об огромной автомобильной пробке образовавшейся на участке дороги между деревней Половина и деревней Вилга. Из-за перегородившей дорогу фуры движение транспорта в течение часа было полностью парализовано.

«Попытка водителя грузового автомобиля с прицепом развернуть транспортное средство на двухполосном участке дороги стала, по предварительным данным, причиной затруднения движения на 417-м километре трассы „Кола“… Дорожные условия на месте происшествия соответствовали нормативным требованиям», — говорится в сообщении Упрдор «Кола»