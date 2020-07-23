В спорткомплексе "Луми" в Петрозаводске начали заливать ледовую арену

Уже на следующей неделе на ледовую арену "Луми" смогут выйти фигуристы и хоккейные команды Петрозаводска, сообщили в городской администрации.

Открытие спортивного комплекса запланировано на 28 июля. К этому времени проведут все технические работы и завершат обслуживание инженерных сетей. На арене уже подготовили ледовую подушку и начали механизированную заливку и наращивание льда.







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В первую очередь, смогут возобновить свои занятия воспитанники спортивной школы № 6. В вечернее время будут тренироваться хоккейные клубы карельской столицы. Во второй половине августа для фигуристов запланированы дополнительные занятия от тренеров Анастасии Семеновой и Марии Колышевой. Для юных спортсменов также заработает школа хоккейного мастерства.

Начало сезона в "Луми" этим летом проходит в условиях ограничений, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции. До особых распоряжений по их отмене не планируется проведение массовых мероприятий.

Потоки тренировочных групп разделяются, чтобы не контактировать друг с другом. Введены ограничения на пользование раздевалками.

Работники спорткомплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для всех посетителей на территории комплекса действует масочный режим во всех помещениях за исключением хоккейного корта. Помимо этого, введено обязательное измерение температуры бесконтактными градусниками и обработка рук дезинфицирующими средствами. Также в "Луми" будет обеспечен усиленный режим уборки. Помещения будут обрабатываться специализированными средствами.