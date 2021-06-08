В «Справедливой России» в Карелии перед выборами начался раскол

На выборы с формальным руководителем Ройне Изюмовым вряд ли пойдут основатели партии в Карелии Ирина Петеляева и Виктор Степанов.

Известные и уважаемые политики, которые по сути создавали партию «Справедливая Россия» в Карелии и с нуля завоевывали ей авторитет, – бывший руководитель республики Виктор Степанов и многолетний лидер справедливороссов Ирина Петеляева - по всей вероятности, участвовать в выборах не будут, сообщает МК в Карелии.

По данным издания, ставший в конце 2017 года председателем совета регионального отделения партии Ройне Изюмов решил, что сам возглавит партийный список в Заксобрание Карелии, и сам же пойдет в Госдуму от «Справедливой России» как кандидат по одномандатному округу.

- Очевидно, что при таком раскладе вторыми, третьими и т.д. номерами политические тяжеловесы Степанов и Петеляева не станут, а «Справедливую Россию» ждет провал, поскольку ни известности, ни доверия у Изюмова в республике нет. Его в принципе не воспринимают серьезно, - анализирует политическую ситуацию автор издания. - При небольшой узнаваемости и отсутствию авторитета такой ход вряд ли принесет пользу и достаточное количество голосов «СР». Того же Виктора Степанова в Карелии хорошо знают, и если бы он сделал нечто подобное, то это было бы оправдано. А в исполнении Ройне Изюмова такой заход «из-под печки» выглядит неоправданно и неразумно. И все это похоже на опасную игру в угоду личным политическим амбициям.

По информации «МК в Карелии, это понимают рядовые члены партии и руководители партийных отделений в районах, которые начинают вступать в открытый конфликт с Изюмовым. Известно, что многие бывшие сторонники «Справедливой России» и члены партии из «призыва Петеляевой» заявили, что с Изюмовым на выборы не пойдут, так как не хотят участвовать в фарсе и позорном поражении.

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