890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 2,2 млн
28.11.2020 15:53
Белуга отказался отвечать на вопросы об уголовном деле, сославшись на тест на коронавирус
28.11.2020 12:54
Автомобиль в результате ДТП в Петрозаводске выбросило на тротуар, где находились пешеходы (ВИДЕО) 1
28.11.2020 15:02
Предновогодние выплаты получат некоторые категории пенсионеров 1
28.11.2020 20:40
Минэк опубликовал названия заведений общепита, нарушающих "антивирусные" запреты в Петрозаводске 3
28.11.2020 18:38
Парфенчиков пообещал не допустить открытия магазина в Доме культуры 3
28.11.2020 16:52

В среднем в Карелии по 320 человек в месяц попадают в больницы с пневмонией

Новости. Общество
09:15, 29 Ноября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

За минувшие сутки в Карелии 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2569 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если общую цифру госпитализированных с пневмонией в Карелии поделить на число прошедших месяцев со дня объявления пандемии, то получится, что в месяц в среднем в больницы с данным диагнозом попадает 321 человек. А это означает, что примерно по 10 человек госпитализируют с внебольничной пневмонией. И в среднем по 11 больных пневмонией в месяц умирают.

В оперштабе сообщают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»