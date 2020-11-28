В среднем в Карелии по 320 человек в месяц попадают в больницы с пневмонией

За минувшие сутки в Карелии 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2569 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если общую цифру госпитализированных с пневмонией в Карелии поделить на число прошедших месяцев со дня объявления пандемии, то получится, что в месяц в среднем в больницы с данным диагнозом попадает 321 человек. А это означает, что примерно по 10 человек госпитализируют с внебольничной пневмонией. И в среднем по 11 больных пневмонией в месяц умирают.

В оперштабе сообщают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.