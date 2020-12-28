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В районах Карелии в среду потеплеет до +1, пойдет морось

Новости. Погода
17:00, 29 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на среду, 30 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 30 декабря, будет облачно. Возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юго-западе мороси, днем местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами -13°С, днем +1, -4°С.

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