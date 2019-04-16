В среду в Карелии может потеплеть до +12 градусов

О погоде на 17 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью переменный слабый, днем западный умеренный.

Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем потеплеет до +8, +10.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до +1, -4 градусов, местами температура опустится до -8. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов, на юго-западе до +12.