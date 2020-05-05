В среду в Карелии воздух прогреется до +16

О погоде на 6 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, северо-восточный слабый.
Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +15.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди.
По северным районам на дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный, на севере – юго-западный, западный слабый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6 градусов, возможны заморозки до -2. Днем потеплеет до +16 градусов, у водоемов и на севере будет +5, +10.
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