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В среду в Карелии воздух прогреется до +16

Новости. Погода
17:00, 05 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 6 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +15.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди.

По северным районам на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, на севере – юго-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6 градусов, возможны заморозки до -2. Днем потеплеет до +16 градусов, у водоемов и на севере будет +5, +10.

 

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Комментарии

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