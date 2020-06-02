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В среду в Карелии воздух прогреется до +21

Новости. Погода
17:00, 02 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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О погоде на 3 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +17.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный слабый. Днем по южным районам – умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, +8 градусов, по южным и восточным районам местами в воздухе и на почве заморозки до -2.

Днем потеплеет до +21 градуса. У водоемов будет +13.

 

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