В среду в Карелии воздух прогреется до +21

О погоде на 3 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Без осадков.



Ветер восточный, юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.



Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +17.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.



Ветер восточный, юго-восточный слабый. Днем по южным районам – умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, +8 градусов, по южным и восточным районам местами в воздухе и на почве заморозки до -2.



Днем потеплеет до +21 градуса. У водоемов будет +13.