В старинном поселке Карелии пропал худощавый молодой мужчина

Мужчина пропал 12 октября в Муезерском районе Карелии.
Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь в поисках 33-летнего жителя Муезерского района.
В поселке Кимоваара пропал Игорь Владимирович С., 1991 года рождения.
Молодой мужчина пропал 12 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего жителя Карелии: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серые.
Был одет в черную куртку, спортивные брюки, обут в резиновые сапоги.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по номерам телефонов: 8 800 700 5452 или 112.
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