В старинном поселке Карелии пропал худощавый молодой мужчина

Мужчина пропал 12 октября в Муезерском районе Карелии.

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь в поисках 33-летнего жителя Муезерского района.

В поселке Кимоваара пропал Игорь Владимирович С., 1991 года рождения.

Молодой мужчина пропал 12 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего жителя Карелии: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серые.



Был одет в черную куртку, спортивные брюки, обут в резиновые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по номерам телефонов: 8 800 700 5452 или 112.