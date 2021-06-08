В стационарах Карелии на сегодняшний день находится 391 человек с коронавирусом

Семеро из них в крайне тяжелом состоянии подключено к аппарату искусственного дыхания, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки в республике от коронавируса умерли три человека. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 571.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 61 жителя республики, 57 из них — заболевшие, один из них — тяжело заболевший.

В стационарах с коронавирусом находится 391 человек, включая 7 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47841 человек.

За сутки выздоровел еще 63 человека. Всего выписано по выздоровлению 46074 пациента.